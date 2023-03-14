В РФ предложили разработать регламент уведомления пациентки о беременности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности. Об этом сообщает RT.

Омбудсмен направила обращение председателю комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной. По мнению Волынец, целесообразно, чтобы медработники "в утвердительно-одобрительной форме" предлагали сохранить беременность, когда пациентка приходит на прием.

"Когда женщина приходит в женскую консультацию для того, чтобы подтвердить наступление беременности, иногда ей с порога говорят: "Будем сохранять или прерывать?" Даже если женщина не планировала прерывать беременность, сама постановка вопроса как минимум может испортить настроение, максимум – женщина может начать думать в этом направлении", – предостерегла омбудсмен.

Волынец считает, что никто не вправе запретить женщине прервать беременность, но склонять ее к такому решению неправильно.

Также уполномоченный по правам ребенка объяснила, что врачам следует рассказывать пациенткам о мерах поддержки со стороны государства и бороться со стереотипом о том, что дети – это непозволительная роскошь.

Ранее первый замглавы думского комитета по вопросам семьи Татьяна Буцкая заявила, что в Госдуме не обсуждают вопрос полного запрета абортов. Парламентарий отметила, что следует "вывести" аборты в коммерческих клиниках.

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