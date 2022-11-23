В Госдуме высказались за выдачу родовых сертификатов отказавшимся от абортов

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Женщинам, решившим не делать аборт, следует выдавать родовой сертификат. Такое предложение высказал депутат от КПРФ Михаил Матвеев в ходе пленарного заседания.

"Нужно все-таки подумать о том, чтобы женщинам, которые отказываются от абортов, тоже выплачивать какой-то родовой сертификат", – приводит его слова РИА Новости.

Политик выступил с такой инициативой во время обсуждения законопроекта, касающегося возможного рассмотрения заявления об использовании средств маткапитала без предоставления договора об оказании платных образовательных услуг.

Ранее в Госдуме выступили за предоставление материнского капитала несовершеннолетним матерям. Глава думского комитета по вопросам семьи Нина Останина заявила, что следует дать возможность сохранить ребенка, при этом обеспечить будущую мать материальной поддержкой. Также помощь может быть и другого рода, например в качестве услуг патронажной сестры, которая сможет заниматься с детьми и облегчать жизнь юных мам.



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