В Госдуме оценили идею создания регламента уведомления пациентки о беременности

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Член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею разработки регламента уведомления пациентки о беременности. По ее мнению, инициатива станет полезной, однако ее следует лучше продумать.

Бессараб заявила, что обязывать медиков к подобному неправильно, ведь у них есть свой регламент и определенное время приема.

"Было бы хорошо, если бы ликбез по поводу беременности и ее сохранения, как и сейчас, проходил в перинатальных центрах при подготовке к материнству. Многое из того, что предлагается в инициативе сегодня, уже проводится, но совершенно разными структурами", – цитирует Бессараб RT.

Депутат добавила, что особое внимание следует уделять тем, кто сомневается в необходимости сохранения беременности. Бессараб считает, что к таким женщинам следует приглашать психолога, способного грамотно работать с пациентками.

14 марта уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец предложила разработать регламент уведомления пациентки о беременности. Она направила письмо председателю комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной.

Волынец заявила, что врачи должны "в утвердительно-одобрительной форме" предлагать сохранить беременность, когда пациентка приходит на прием.

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