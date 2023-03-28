В Минобрнауки РФ сообщили о планах выпустить более 4 тыс целевиков для ОПК в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В текущем году в РФ по программам целевого обучения планируется подготовить 4,5 тысячи специалистов для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки РФ.

"В настоящее время основной инструмент подготовки кадров для предприятий ОПК – это целевое обучение: в 2023 году запланировано выпустить 4,5 тысячи целевиков, обучающихся за счет федерального бюджета", – рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в числе наиболее востребованных направлений целевого обучения – программы технологического обеспечения машиностроения, проектирования и производства ракетных комплексов, самолетостроения, а также информатики и вычислительной техники.

21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил вернуться к базовой для России системе подготовки, срок обучения в рамках которой составит от четырех до шести лет. Также президент заявил, что за ближайшие пять лет в РФ предстоит подготовить миллион специалистов рабочих профессий для обеспечения безопасности и конкурентоспособности страны.



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