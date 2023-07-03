Участники СВО и их дети будут приниматься в вузы по отдельной квоте уже в этом году

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Участников спецоперации и их детей будут принимать в вузы РФ на льготных условиях уже в этом году. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании с главой кабмина Михаилом Мишустиным.

"В рамках отдельной квоты в этом году будут приниматься на льготных условиях в вузы участники специальной военной операции и их дети, а также герои России и лица, награжденные орденами Мужества", – сказал зампред правительства.

Поправку, предусматривающую возможность льготного поступления в вузы для перечисленных категорий граждан, Госдума приняла 20 июня. Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе со спикером ГД Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций.

В Минобрнауки между тем ранее порекомендовали вузам начислять абитуриентам до 10 баллов за военную службу или за участие в СВО. Это касается поступающих как на программы бакалавриата, так и специалитета.



Участники СВО будут поступать в вузы по отдельным квотам