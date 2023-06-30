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Минобрнауки порекомендовало вузам начислять абитуриентам до 10 баллов за военную службу или за участие в СВО. Об этом сообщается в письме замглавы Минобрнауки России Дмитрия Афанасьева руководителям вузов, которое опубликовали на портале федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования.

"При приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета учитываются <...> прохождение военной службы по призыву, а также военной службы по контракту, военной службы по мобилизации в ВС РФ, пребывание в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО", – говорится в письме.

Отмечается, что количество начисляемых баллов не может превышать 10.

Ранее в Госдуме поддержали поправку о льготном поступлении в вузы для участников СВО.

Как следует из документа, право на обучение за счет бюджета получат граждане, являющиеся героями России, участники СВО, мобилизованные, ополченцы Донбасса и дети участников боевых действий, проходивших за рубежом.

Кроме того, льготы предоставят для абитуриентов медицинских и фармацевтических университетов, родители которых умерли от коронавирусной инфекции, работая врачами.

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