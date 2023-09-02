Новый суперкомпьютер в МГУ будет использоваться для повышения безопасности ИИ-систем

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Запущенный 1 сентября в МГУ им. М. В. Ломоносова суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс будет использоваться для защиты систем на основе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

"Среди направлений работы – исследования в области защиты системы ИИ: решение задач в области информационной безопасности таких систем, анализ их устойчивости и надежности", – сообщили в МГУ им. М. В. Ломоносова.

Также суперкомпьютер будет использоваться в разработке новых инструментов на основе искусственного интеллекта, в том числе алгоритмов анализа больших данных. Помимо этого, компьютер понадобится для исследований в областях физики, химии, биологии, психологии, социологии, геологии, медицины.

По словам представителей вуза, в архитектурную основу легли решения суперкомпьютеров ведущих университетов мира. В супервычислительный комплекс вошли передовые системы энергообеспечения, охлаждения и коммуникации.

Ранее ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор Садовничий заявил, что суперкомпьютер мощностью 400 петафлопс может войти в тройку мировых лидеров среди систем такого класса.

До этого сообщалось, что в преддверии 270-летия Московского государственного университета в столичном метрополитене будет запущен тематический поезд. Помимо этого, в рамках проекта "Созведие-270", приуроченному к юбилею вуза, планируется открыть первую университетскую орбитальную обсерваторию.