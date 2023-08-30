30 августа, 18:32M24.RU
Москвичам рассказали о Московском международном рейтинге вузов
30 августа в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации VII выпуска Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и подготовке МГУ имени Ломоносова к новому учебному году.
О доступности качественного высшего образования для россиян рассказывали:
- президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий;
- генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков;
- вице-президент Российской академии образования Михаил Стриханов.