Москвичам рассказали о Московском международном рейтинге вузов

30 августа в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации VII выпуска Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и подготовке МГУ имени Ломоносова к новому учебному году.

О доступности качественного высшего образования для россиян рассказывали:

