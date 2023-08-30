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30 августа, 18:32

M24.RU

Москвичам рассказали о Московском международном рейтинге вузов

Москвичам рассказали о Московском международном рейтинге вузов

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30 августа в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная презентации VII выпуска Московского международного рейтинга вузов "Три миссии университета" и подготовке МГУ имени Ломоносова к новому учебному году.

О доступности качественного высшего образования для россиян рассказывали:

  • президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени Ломоносова Виктор Садовничий;
  • генеральный директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий Гришанков;
  • вице-президент Российской академии образования Михаил Стриханов.
образованиеобществопресс-конференциявидео
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