C 1 сентября льготные билеты на аэроэкспресс можно оформить онлайн

Фото: Москва 24/Никита Симонов

C 1 сентября льготные билеты на поезда "Аэроэкспресс" можно оформить онлайн на сайте и в мобильном приложении компании, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Сделать это можно за 90 дней до поездки. Онлайн-покупка позволит сэкономить время и заранее спланировать маршрут.

В поездке нужно иметь при себе паспорт и документы, которые подтверждают право на льготу, чтобы предъявить их сотруднику у турникета аэроэкспресса.

Летом "Аэроэкспресс" запустил новые автобусы № 1195 между станцией метро "Ховрино" и аэропортом Шереметьево, а также сократил интервалы движения.

Поездка до воздушной гавани на таком автобусе составит порядка 20 минут по платной трассе М-11. Остановки находятся у второго выхода станции "Ховрино", в аэропорту они располагаются у выхода из терминала В.

Кроме того, компания планирует обновить тарифную линейку с 1 августа. Так, за разовую поездку необходимо будет заплатить 300 рублей. Тариф группы "Подписка" стоимостью 130 рублей не изменят. Оплатить поездку граждане могут через банковскую карту, "Тройку" или наличными.

Льготный проезд на электричках для школьников возобновят с 1 сентября