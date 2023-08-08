Собянин: с 2021 года в Москве построено более 50 железнодорожных путепроводов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 50 железнодорожных путепроводов построили в Москве с 2011 года, сообщил Сергей Собянин в ходе осмотра строительства новой транспортной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе вместе с заместителем гендиректора ОАО "РЖД" Олегом Тони.

"Железнодорожные пути – это большое благо, что они есть в Москве, и на основе их мы создаем новую современную инфраструктуру, строим, по сути дела, наземное метро, с одной стороны. С другой стороны, крупные железнодорожные коридоры разрезают наш город, районы, и это, конечно, является транспортной проблемой, проблемой безопасности", – сказал мэр.

Он подчеркнул, что в связи с этим город совместно с РЖД в последние годы реализует большую программу по строительству железнодорожных путепроводов. В этом году запустят 15 путепроводов.

По словам Собянина, строительство дополнительной связки между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе является одним из таких совместных проектов. Недавно были запущены путепроводы. Сейчас продолжается строительство связки, которая соединит разные районы и в два раза уменьшит пробеги машин между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе.

Мэр поблагодарил руководство РЖД за участие компании в строительстве таких сложных сооружений. Он отметил, что проделывается огромная работа. Собянин напомнил, что в этом году введут МЦД-3 и МЦД-4, и все планы на сегодняшний день полностью реализованы.

Новая транспортная связка между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе откроется в декабре 2023 года. Строительство участка Проектируемого проезда № 2236 от улицы Хачатуряна до Дубнинской стартовало в июне 2022 года. Шестиполосная трасса длиной около километра станет новой транспортной связкой между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

Для обеспечения прохождения автомобильной дороги под путями МЦД-1 силами РЖД возводятся два железнодорожных путепровода. Также предусмотрено переустройство 3,6 километра железнодорожных путей, 8,9 километра инженерных коммуникаций и контактных сетей. Прилегающую территорию благоустроят.

С 2011 года в столице построили и реконструировали 52 железнодорожных путепровода. За период 2011 года и до конца 2023-го всего построят 67 железнодорожных путепроводов. Кроме того, в настоящее время ведется строительство еще пяти путепроводов, которое планируется завершить в 2024–2026 годах.

21 июня Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления МСД от Шоссейного проезда до станции МЦД-2 Курьяново. Общая протяженность шестиполосной дороги составила 6,5 километра.



Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы