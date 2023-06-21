Собянин открыл движение по двум участкам МСД на юго-востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин открыл движение по двум участкам южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции второго Московского диаметра (МЦД) Курьяново. Общая протяженность дорог составила около 100 километров.

"Южное направление МСД – самый главный транспортный объект, который сейчас находится в строительстве и, пожалуй, за всю историю транспортно-дорожного строительства в Москве один из самых сложных", – отметил он.

Мэр добавил, что во время строительства было возведено 55 искусственных сооружений, среди которых в том числе есть эстакады и тоннели.

"Чтобы построить такие сооружения, конечно, требуется высокий профессионализм, огромные затраты труда. Тем не менее южное направление строится высокими темпами", – сказал Собянин.

В данный момент южное направление МСД готово на 70%, градоначальник подчеркнул, что магистраль планируется построить к этой осени.

Отмечается, что строительство участков было завершено на шесть месяцев раньше срока. Магистраль начинается рядом с пересечением Шоссейной улицы и Шоссейного проезда, далее следует через столичный район Печатники и проходит вдоль путей МЦД-2, заканчиваясь в микрорайоне Курьяново.

По словам Собянина, она состоит из шести полос, длина трассы составляет порядка 6,5 километра.

Также в составе магистралей были возведены четыре эстакады общей протяженностью в 1,86 километра: две эстакады основного хода в районе станций МЦД-2 Люблино и Перерва, две эстакады, позволяющие автомобилям съехать с МСД в сторону Третьего транспортного кольца и на МСД в сторону Каширского шоссе, отметил он.

Открытие двух участков позволит улучшить транспортное обслуживание юго-восточных районов столицы, в которых проживают порядка 650 тысяч граждан, среди них районы Печатники, Люблино, Марьино и Текстильщики, сказал Собянин.

Основной участок МСД был введен в эксплуатацию в сентябре прошлого года. В этом году в Москве планируется построить 106,2 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов, резюмировал мэр Москвы.

Ранее Собянин сообщил об открытии дополнительного выезда из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Дорогу построили на четыре месяца раньше запланированного срока.

Новая инфраструктура сделает поездки удобными для более чем 280 тысяч москвичей, проживающих в районах Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково, отметил мэр Москвы.



В Москве открыли дополнительный выезд из Матвеевского на Аминьевское шоссе