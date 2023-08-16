"Интервью": Владимир Филиппов – о программе "Московское долголетие"

Заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов рассказал, чем можно заняться на площадке Московского урбанистического форума в Гостином Дворе. По его словам, там можно опробовать симулятор старости и посмотреть на свои вредные привычки со стороны.

Чем заняться на пенсии? Как "Московское долголетие" меняет жизнь старшего поколения москвичей? И с какими городскими социальными сервисами можно познакомиться на МУФ?

Подробнее – в программе "Интервью".