Синоптик рассказал о самом жарком дне в Москве на этой неделе

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Воздух в Москве прогреется до 30 градусов в пятницу, 18 августа. Как отметил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, этот день станет самым жарким на этой неделе. Об этом сообщает телеканал "360".

"У нас самый теплый день – пятница, хотя во второй половине дня уже возможны грозы, но температура будет около 30 градусов", – уточнил эксперт.

Синоптик также предупредил, что в субботу, 19 августа, в Москве ожидаются кратковременные дожди. При этом в воскресенье, 20 августа, осадков не будет.

На следующей неделе температурный фон начнет снижаться, добавил Шувалов. Столбики термометров покажут 21–23 градуса. В ближайшее время дневные показатели не упадут ниже 20 градусов, считает эксперт. Однако ночные температуры начнут стремительно снижаться. Так, в Подмосковье температура ночью будет в районе 10 градусов, а в столице – в диапазоне от 13 до 15 градусов.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что число часов солнечного сияния в столице может превысить норму в период с 15 по 20 августа.

Как отметила эксперт, солнце в Москве в настоящее время находится на уровне 48,3 градуса над горизонтом. Специалист уточнила, что в среднем за месяц оно светит 238 часов. Однако в 2018 году этот показатель составил 352 часа.



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