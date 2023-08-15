Число часов солнечного сияния в Москве может превысить норму 15–20 августа

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Число часов солнечного сияния в столице может превысить норму в период с 15 по 20 августа, рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем официальном телеграм-канале.

Как отметила эксперт, солнце в Москве в настоящее время находится на уровне 48,3 градуса над горизонтом. Специалист уточнила, что в среднем за месяц оно светит 238 часов. Однако в 2018 году этот показатель составил 352 часа.

Позднякова напомнила, что пять лет назад воздух в столице прогревался до аномальных значений. Кроме того, тогда осадков почти не было, а температурный фон был на два градуса выше нормы.

В свою очередь, в 2001 и 2009 годах было мало солнечных дней, вспоминает синоптик. Солнце в августе светило 181 час, уточнила она.

"Предстоящий период 15–20 августа обещает в Москве солнечную сухую и теплую погоду, что дает надежду, что норма по числу часов солнечного сияния в столице будет перевыполнена", – спрогнозировала Позднякова.

Ранее специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что эта неделя в столице будет теплой. Во второй половине недели в город снова придет жара, воздух прогреется до 32 градусов.

Синоптик подчеркнул, что август станет самым теплым из летних месяцев 2023 года. В среднем температура превышает норму на 3,6 градуса.

До этого москвичей предупреждали, что 17 августа температура в столице может достигнуть 33,5 градуса. Значение может оказаться не только на 10 градусов выше климатической нормы, но и побить рекорд 1954 года.



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