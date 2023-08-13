Новая волна жары накроет Москву 17 августа

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Наступающая неделя в столице будет теплой. Во второй половине недели в город снова придет жара, воздух прогреется до 32 градусов. Об этом в комментарии РИА Новости сообщил специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец.

Синоптик подчеркнул, что август станет самым теплым из летних месяцев 2023 года. В среднем температура превышает норму на 3,6 градуса.

"Неделя стартует с неустойчивой погоды. В понедельник, эхом уходящего тыла циклона, еще отзовутся скоротечные дожди, а дневная температура останется в рамках климатической нормы, плюс 19–24 градуса", – отметил синоптик.

Тишковец добавил, что потепление в столице начнется со вторника. С каждым последующим днем температура воздуха будет расти и к концу недели выйдет на пик: москвичей ждет тридцатиградусная жара.

"В четверг, в условиях солнечной и сухой погоды, после полудня воздух прогреется до плюс 25–30, а в пятницу – до плюс 27–32", – подчеркнул Тишковец.

В выходные, после прохождения холодного атмосферного фронта, жара спадет и температура воздуха опустится до значений 23–28 градусов тепла днем и 11–16 градусов ночью.

Жара наблюдается во всей европейской части России. Из-за этого купальный сезон на юге России продлится дольше обычного. В Гидрометцентре отметили, что купаться в Черном море можно будет до середины октября.