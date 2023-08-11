До 33 градусов тепла ожидается в Москве на следующей неделе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На следующей неделе в Центральной части России ожидается повышение температуры воздуха до 33 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Несмотря на предстоящие хмурые, теплые и дождливые выходные, на следующей неделе в Центральной России ожидается очередной виток тропической жары", – цитирует его РИА Новости.

Уже 17 августа температура воздуха в Москве достигнет 30–33 градусов. Показатель окажется выше климатической нормы на 10 градусов. Кроме того, для 17 августа температурное значение в 33,5 градуса станет рекордным с 1954 года.

Между тем Тишковец сообщил, что жаркая погода продержится в городе недолго и отступит к следующим выходным.

Ранее о жаркой погоде в Москве во второй половине августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Температура воздуха в ночные часы на следующей неделе зафиксируется на отметке в 16 градусов. В Московской области дневные температуры будут достигать 30 градусов.



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