Москвичи не увидят пик звездопада Персеиды из-за погоды – астроном

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Москвичи не смогут увидеть пик метеорного потока Персеиды, который придется на ночь с 11 на 12 августа. Помешают уличное освещение и облачная погода, рассказала Москве 24 научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

По ее словам, в предстоящую ночь на небе будут вспыхивать до ста метеоров в час – один-два в минуту.

"В целом благоприятно еще то, что Луна близка к новолунию – в полнолуние небесное тело засвечивало бы небосвод и метеоры на нем было бы плохо видно", – отметила Рублева.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Однако в таких больших городах, как Москва, когда практически круглые сутки светятся окна домов, фонари и рекламные объекты, увидеть звездопад Персеиды практически невозможно.

Эксперт подчеркнула, что погода тоже неблагоприятная для наблюдений: синоптики прогнозируют пасмурное небо, дожди и грозы. Но в случае везения с облачностью и при возможности уехать подальше от города увидеть звездопад получится, обнадежила астроном.



Фаина Рублева научный директор Московского планетария Смотреть надо на северо-восточную сторону неба – именно там находится созвездие Персея, на фоне которого можно наблюдать метеорный поток Персеиды.

Ранее заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе рассказал, что астероид 6037, который пролетит недалеко от Земли примерно в 11:18 23 августа, ничем не грозит планете. Известно, что астероид пролетит на расстоянии около 6 миллионов километров от Земли. По данным NASA, его диаметр может составлять до 960 метров.