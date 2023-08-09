18:48Наука
Ученый объяснил, опасен ли для Земли пролетающий мимо астероид 6037
Фото: depositphotos/Paulpaladin
Астероид 6037, который пролетит недалеко от Земли в конце августа, ничем не грозит планете. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.
Ранее стало известно, что астероид 6037 (1988 EG), который считается потенциально опасным, пролетит на расстоянии около 6 миллионов километров от Земли примерно в 11:18 23 августа. По данным NASA, диаметр астероида может составлять до 960 метров.
По мнению Дмитрия Вибе, это вполне обычное явление.
"Такие тела пролетают мимо Земли регулярно. Конечно, это крупноватое по сравнению с другими, но далеко не самое крупное", – пояснил он.
Эксперт подчеркнул, что 3 октября примерно на таком же расстоянии от Земли пролетит еще одно километровое небесное тело. Он также добавил, что в целом по Солнечной системе летает "много камней", но у них нет "никаких выдающихся особенностей".
Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что цикл солнечной активности приближается к своему пику и достигнет его через два года. По этой причине на звезде чаще стали случаться мощные вспышки.
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