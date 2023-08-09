Ученый объяснил, опасен ли для Земли пролетающий мимо астероид 6037

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Астероид 6037, который пролетит недалеко от Земли в конце августа, ничем не грозит планете. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

Ранее стало известно, что астероид 6037 (1988 EG), который считается потенциально опасным, пролетит на расстоянии около 6 миллионов километров от Земли примерно в 11:18 23 августа. По данным NASA, диаметр астероида может составлять до 960 метров.

По мнению Дмитрия Вибе, это вполне обычное явление.

"Такие тела пролетают мимо Земли регулярно. Конечно, это крупноватое по сравнению с другими, но далеко не самое крупное", – пояснил он.





Дмитрий Вибе заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН То, что он пролетит мимо Земли, абсолютно на нашей жизни не скажется. Увидеть его без помощи специального оборудования будет невозможно, смогут его рассмотреть только ученые, но и то не каждый.

Эксперт подчеркнул, что 3 октября примерно на таком же расстоянии от Земли пролетит еще одно километровое небесное тело. Он также добавил, что в целом по Солнечной системе летает "много камней", но у них нет "никаких выдающихся особенностей".

Ранее ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт заявил, что цикл солнечной активности приближается к своему пику и достигнет его через два года. По этой причине на звезде чаще стали случаться мощные вспышки.