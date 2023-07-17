Три вспышки класса М произошли на Солнце 16 июля

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Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце 16 июля. Об этом говорится на сайте гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

Первая вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут произошла в 11:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372

(N21E30). В результате случившегося были зарегистрированы различные нарушения коротковолновой радиосвязи на Земле.

Еще две вспышки M1.8 и M4.0 произошли вечером – в 18:08 и 20:46 соответственно. Продолжительность первой из них составила 15 минут, второй – 28 минут.

Ранее эксперты заявили, что мощная солнечная буря обрушится на Землю в 2025 году. Она может стать причиной "интернет-апокалипсиса".

До этого суперкомпьютер спрогнозировал климатическую катастрофу на Земле. В 70% сценариев в следующие 5 лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Они станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления будут необратимыми и катастрофическими.

Ученые спрогнозировали "интернет-апокалипсис" из-за солнечной бури в 2025 году