01:18Наука
Три вспышки класса М произошли на Солнце 16 июля
Фото: depositphotos/I_g0rZh
Три мощные вспышки класса М произошли на Солнце 16 июля. Об этом говорится на сайте гелиогеофизической службы Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
Первая вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут произошла в 11:26 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372
(N21E30). В результате случившегося были зарегистрированы различные нарушения коротковолновой радиосвязи на Земле.
Еще две вспышки M1.8 и M4.0 произошли вечером – в 18:08 и 20:46 соответственно. Продолжительность первой из них составила 15 минут, второй – 28 минут.
Ранее эксперты заявили, что мощная солнечная буря обрушится на Землю в 2025 году. Она может стать причиной "интернет-апокалипсиса".
До этого суперкомпьютер спрогнозировал климатическую катастрофу на Земле. В 70% сценариев в следующие 5 лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Они станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления будут необратимыми и катастрофическими.
Ученые спрогнозировали "интернет-апокалипсис" из-за солнечной бури в 2025 году
Читайте также