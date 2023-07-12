Ученый оценил риск "интернет-апокалипсиса" из-за мощной солнечной бури

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Сильная солнечная буря может наблюдаться на Земле в 2025 году, но она вряд ли приведет к "интернет-апокалипсису". Об этом Москве 24 рассказал главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Сергей Пулинец.

Ранее сообщалось, что в 2025 году Солнце в рамках своего одиннадцатилетнего цикла достигнет пика активности. В результате земляне столкнутся с мощной солнечной бурей, способной привести к "интернет-апокалипсису". Речь, в частности, идет о "коллапсе в некоторых системах энергоснабжения".

Пулинец отметил, что сейчас Солнце находится в фазе возрастания своей одиннадцатилетней активности и приближается к его максимуму.

"Даже самые мощные бури пока привносят только сильные возмущения в электрических сетях. Но чтобы был "интернет-апокалипсис", нужно такое колоссальное воздействие, которого вообще в истории не регистрировалось. И ожидать, что в 2025 году это случится, я бы не рискнул", – подчеркнул специалист.





Сергей Пулинец главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Может быть очень сильная буря с проблемами, но чтобы был полный апокалипсис, такого нет.

Ранее был назван механизм воздействия магнитных бурь на самочувствие людей. По словам доктора физико-математических наук Тамары Бреус, у каждой человеческой клетки имеется собственный заряд. Из-за этого они реагируют на изменения в магнитном поле.

