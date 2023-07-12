Специалисты заявили о возможности глобального отключения интернета в 2025 году

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Эксперты заявили, что мощная солнечная буря обрушится на Землю в 2025 году. Она может стать причиной "интернет-апокалипсиса", передает Daily Star.

Отмечается, что Солнце достигнет пика своего цикла в 2025 году, что приведет к буре. Она может вызвать не только серьезные нарушения работы компьютеров, но и отключение электроэнергии.

Как передает газета, солнечные циклы фиксируют с 1755 года. С тех пор звезда завершила 25 циклов. При этом последний отличается от предыдущих, специалисты выразили опасения, что он проходит быстрее. Изменение скорости спровоцировало частые солнечные извержения и другие события.

Добавляется, что цикличность Солнца – это периодические изменения в его активности. Самый известный и изученный цикл длился 11 лет и получил название "цикл Швабе". Порой в узком смысле именно 11-летний цикл понимают под данным понятием. Его имеют в виду ученые, пик прошлого цикла был зафиксирован в 2014 году.

Ранее суперкомпьютер спрогнозировал климатическую катастрофу на Земле. В 70% сценариев в следующие 5 лет мир превысит отметку глобального потепления в 1,5 градуса Цельсия. Они станут безопасным рубежом, после которого последствия глобального потепления будут необратимыми и катастрофическими.

До этого климатолог Николай Терешонок предупредил, что увеличение средней температуры на Земле может привести к росту числа катаклизмов. По его мнению, необходимо что-то предпринимать.

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