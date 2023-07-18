Ученый объяснил мощные вспышки на Солнце его приближением к пику активности

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Цикл солнечной активности приближается к своему пику, из-за чего на звезде стали чаще происходить мощные вспышки. Об этом "Интерфаксу" сообщил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

"Мы переживаем на самом деле не всегда приятный цикл солнечной активности, мы приближаемся к максимуму солнечной активности", – сказал ученый.

По словам Эйсмонта, Солнце достигнет пика своего цикла через два года. Солнечные вспышки негативно сказываются на качестве связи, работе линий передачи и других. Кроме того, вспышки могут повлиять на работу чувствительных космических аппаратов.

"Люди, которые подвержены воздействию такого рода явлений, должны в этот период быть настороже", – предупредил специалист.

16 июля на Солнце зафиксировали три мощные вспышки класса М. Одна из вспышек произошла в первой половине дня, еще две – во второй. Продолжительность каждой составила 14, 15 и 28 минут.



Мощные вспышки на Солнце вызвали нарушения связи на Земле