Ученый назвал зафиксированную на Земле магнитную бурю мощной, но не уникальной

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Магнитная буря класса G4 появилась на Земле из-за повышенной солнечной активности. Об этом в интервью RT заявил директор Института космических исследований, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

"Сейчас мы вступаем в годы солнечного максимума – раз в 11 лет у нас наблюдается повышенная солнечная активность, поэтому таких бурь будет все больше", – рассказал эксперт.

Из-за бури жители средней полосы России могут увидеть северное сияние в нестандартных местах, отметил Петрукович. Кроме того, повышенная радиация повлияет на космические спутники и работу радиосвязи в полярных районах.

По словам эксперта, в науке нет общепринятого ответа, влияет ли магнитная буря на здоровье человека. Однако Петрукович выразил уверенность, что негативных последствий не будет.

Ранее в ряде российских городов наблюдалось северное сияние. В их число вошли Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Вологда, Казань и Нижний Новгород. Эксперты связали явление с магнитной бурей. В Институте прикладной геофизики (ИПГ) призвали не опасаться активности Солнца. Как объяснили ученые, если явление прекратится, то это будет аналогично тому, что у человека остановится пульс.