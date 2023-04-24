Северное сияние наблюдалось в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Северное сияние возникло над Москвой. Его также наблюдали жители Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Твери, Вологды, Казани и Нижнего Новгорода.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что причиной явления стала магнитная буря. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"На Земле началась магнитная буря из-за чего в столичном регионе наблюдается северное сияние!", – сообщил Тишковец.

По его словам, магнитная буря с перерывами продлится до понедельника.

Ранее сообщалось, что на Земле идет мощная магнитная буря.

Согласно данным института космических исследований (ИКИ РАН), в ночь на 24 апреля магнитная буря достигла отметки G4 – очень сильный уровень. Вследствие магнитной бури ожидаются серьезные помехи связи, в том числе спутниковой и радиочастотной навигации.

До этого ученые рассказали, что пик солнечной активности прогнозируется на конец 2023 – начало 2024 года. Предыдущий максимум наблюдался в 2012–2013 годах.