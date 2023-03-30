Эксперт опроверг угрозу мощной магнитной бури 31 марта

Ученые обнаружили вторую корональную дыру на Солнце, которая в 20 раз больше Земли. Она высвободила поток плазмы, который на днях достигнет нашей планеты. Вместе с экспертом разбираемся, как это отразится на самочувствии людей.



Вторая по счету

Фото: NASA's Solar Dynamics Observatory/Joy Ng

Корональная дыра была заснята Обсерваторией солнечной динамики NASA, сообщила Daily Mail 29 марта. Ученые предупредили: из нее высвободился поток плазмы, который несется в сторону Земли со скоростью 1,8 миллиона миль в час (2,9 миллиона километров в час) и достигнет планеты 31 марта или 1 апреля. В ряде СМИ появилась информация, что солнечный ветер может спровоцировать мощную магнитную бурю и вызвать временные нарушения в работе спутниковой связи.

За последний месяц это уже вторая обнаруженная учеными корональная дыра: первую зафиксировали 23 марта. Она была в 30 раз больше Земли и 24 марта вызвала сильную магнитную бурю и полярные сияния.



Угроза отменяется?

Не все активности, которые происходят на Солнце, имеют последствия на Земле, отметил в разговоре с Москвой 24 астрофизик, главный научный сотрудник Физического института РАН Сергей Богачев. Он подчеркнул, что влияние второй корональной дыры люди тоже вряд ли почувствуют на себе.

"Например, вспышки могут происходить на обратной стороне Солнца", – объяснил ученый. Плюс, чтобы до Земли что-то дошло, нужно, чтобы с поверхности звезды был выброс. Но не любая активность сопровождается действительно мощным выбросом веществ.





Сергей Богачев астрофизик, главный научный сотрудник Физического института РАН Первая корональная дыра действительно вызвала 23–24 марта сильную магнитную бурю и полярное сияние в средних широтах. В ближайшие дни ничего подобного не прогнозируют ни западные, ни российские серьезные центры. Максимум будут легкие возмущения магнитного поля, которые и так происходят постоянно. Мы вряд ли их почувствуем.

По словам ученого, корональная дыра – это участок на Солнце, на котором происходит особенно мощное истечение плазмы в межпланетное пространство. В этом месте становится мало светящегося вещества, и при наблюдении эти участки кажутся более темными.

"Такие структуры возникают на Солнце постоянно, но меньше объемом. Неделю назад была обнаружена действительно крупная дыра, на миллион километров. В этот раз нашли объект поменьше", – отметил астрофизик.

Кроме того, дыра – это долгоживущий объект, который вращается вместе с Солнцем. Возможно, она появилась еще месяц назад, просто была скрыта от наблюдений, заключил ученый.