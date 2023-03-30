Ученый опроверг заявления, что магнитные бури могут разрушить озоновый слой Земли

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Магнитные бури не способны уничтожить озоновый слой Земли. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на метеоролога, специалиста в области исследований состава атмосферы, члена-корреспондента Института физики атмосферы РАН Николая Еланского.

"Озоновый слой находится во внешней стратосфере, а магнитные бури влияют на химический состав верхних слоев атмосферы – в ионосфере и верхней мезосфере – что гораздо выше, чем озоновый слой. Конечно, влияние может иметь место, но только при очень сильной магнитной буре, и то это разрушение можно оценить примерно в 1–2%", – заявил профессор.

Еланский отметил, что разрушение озонового слоя представляет опасность, так как он защищает Землю от коротковолнового ультрафиолетового излучения Солнца. Они способны навредить коже, глазам и всему организму в целом.

По словам ученого, для разрушения озонового слоя потребуется более сильное воздействие. Пока что подобного не наблюдалось, успокоил метеоролог.

Ранее физики из университетов РФ вместе с коллегами из Давосской физико-метеорологической обсерватории поделились исследованием, согласно которому геомагнитные бури могут разрушить до четверти озонового слоя Земли.

Информацию об этом ученые смогли получить через аэростатные измерения рентгеновского излучения, которые связаны с "высыпающимися" в атмосферу энергичными электронами и при помощи математических моделей. Для более широкого эксперимента исследователи создали модель, при помощи которой можно рассчитать температуру свободных электронов, ионов и газов.

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