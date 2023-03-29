В Австралии приготовили фрикадельку из воссозданного мяса мамонта

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Австралийская компания Vow, которая специализируется на выращивании мяса, создала в лаборатории фрикадельку из мяса мамонта, используя биоматериалы этого древнего животного. Об этом сообщает издание The Guardian.

Над созданием мышечного белка мамонта компания работала вместе с профессором Австралийского института биоинженерии при Университете Квинсленда Эрнстом Вольветангом.

По его словам, пока специалисты не знают, как иммунная система современного человека отреагирует на подобный продукт. Однако, добавил Вольветанг, при повторном эксперименте в компании могли бы сделать это мясо более приемлемым для регулирующих органов.

По информации издания, цель этого проекта – показать потенциал мяса, которое было выращено из клеток без забоя животных.

Ранее профессор кафедры нейротехнологий ННГУ имени Н. И. Лобачевского Ирина Мухина рассказала, умеет ли выращенный в лаборатории мозг думать.

Так, по словам специалиста, в тканях мозга, который был выращен в лабораторных условиях, наблюдается электрическая активность, указывающая на мыслительную деятельность.

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