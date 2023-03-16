Вот зараза! Чем опасны вирусы, пролежавшие тысячи лет в вечной мерзлоте

Группа биологов из Франции, России и Германии разморозила древние вирусы, пролежавшие в вечной мерзлоте десятки тысяч лет. Выяснилось, что за это время они сохранили способность заражать живые организмы. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Когда несколько лет назад СМИ с завидной периодичностью начали публиковать статьи, что ученые обнаружили во льдах Антарктиды вирусы, основной реакцией интернет-аудитории стали комментарии в духе "Хватит уже там копать!". Причина в том, что эти материалы пугали опасностью, которой нам грозит глобальное потепление: все растает и древние инфекции хлынут в биосферу, заражая человечество доисторическими болезнями.

Со временем страх улегся. Ведь Антарктида далеко, и таять она будет долго, поэтому СМИ потеряли к теме интерес. А ведь тысячелетний лед лежит прямо у нас под ногами. Здесь, в России, в регионах вечной мерзлоты – и он уже давно тает. Вот почему ученые из нескольких французских, российских и немецких институтов выбрали для изучения образцы, собранные в Восточной Сибири и на Камчатке.

Исследователи смогли выделить из собранных материалов целых 13 вирусов, девять из которых пролежали в природной морозилке больше 20 тысяч лет. Самый же древний был найден в мерзлоте со дна озера – ему 48,5 тысячи лет. Другие были взяты, например, из шерсти мамонта и кишечника сибирского волка.

Никаких "реанимационных мероприятий" не проводилось. Образцы просто медленно разморозили и предоставили им среду обитания в виде акантомеб – одноклеточных организмов, повсеместно распространенных в наши дни. Поскольку вирусы невозможно отнести ни к живой, ни к неживой природе, они спокойно переносят даже длительную заморозку. Тысячелетия во льду никак им не повредили – они успешно заразили амеб.

Ученые лишь подтвердили давно существующие опасения: таяние многовековых льдов способно не только насытить атмосферу метаном из разложившейся органики, но и принести в мир новые инфекции. Причем древние вирусы в этом отношении более опасны, чем бактерии, с которыми мы сможем бороться с помощью антибиотиков.



Стоит отметить, что размороженные "гости из прошлого" специализируются именно на одноклеточных организмах и заражают только их. Но это не повод расслабляться. Во-первых, как мы теперь знаем, вирусы со временем могут мутировать и заражать новые виды – вплоть до человека. Во-вторых, даже если новая инфекция не затронет людей, эпидемия среди птиц или животных все равно крайне опасна. Представьте, что произойдет, если заболеют, например, все коровы или свиньи – человечество может настигнуть серьезный продовольственный кризис.

Главная проблема в том, что новые вирусы, буквально восставшие из глубины веков, будут незнакомы ни иммунитету ныне живущих организмов, ни ученым, разрабатывающим методы борьбы с инфекциями. И именно для этого исследователи разных стран пытаются упредить возможную катастрофу. Необходимо начать подготовку как можно раньше, чтобы разработать методы противодействия.

Кстати, "человеческие" вирусы точно так же сохраняют жизнеспособность спустя много лет. В 1999 году ученые исследовали легочную ткань женщины, погибшей от "испанки". Это грипп, бушевавший в начале XX века и заразивший буквально треть населения планеты – 550 миллионов человек. Умерли от него, по разным оценкам, от 50 до 100 миллионов. Несмотря на то что образец ткани был законсервирован формалином и залит парафином, вирус в нем сохранил способность к заражению.

А в 2004 году исследователи, изучавшие археологические находки в Якутии, нашли замороженные могилы с останками погибших от оспы. И даже 300 лет в вечной мерзлоте никак не отразились на извлеченных из них вирусах.

Древнюю угрозу необходимо изучать. Это даст нам хотя бы небольшую фору в случае таяния вечной мерзлоты и ледников. Возможно, с помощью полученных знаний мы сможем противостоять этой опасности. Конечно, если прежде не устроим самим себе какие-нибудь другие крупные неприятности.

Хотя…

