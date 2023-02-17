Гости из Мексики: почему на горных склонах Швейцарии появились кактусы

Из-за глобального изменения климата на горных склонах Швейцарии стали расти мексиканские кактусы. О том, откуда они взялись и чем это грозит, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.



Что предстает перед вашим мысленным взором, когда слышите Швейцарские Альпы? Наверняка видите заснеженные курорты, по склонам которых стремительно спускаются лыжники. Если вообразить какую-нибудь экзотическую растительность в этих местах, кто-нибудь обязательно вспомнит эдельвейсы. Но уж точно никому не придет в голову мысль о кактусах.

Жители швейцарского кантона Вале тоже привыкли видеть снег и эдельвейсы, но так было лишь до недавнего времени. Теперь Альпы завоевывают кактусы.

По иронии судьбы эти растения рода опунция (Opuntia) встречаются здесь довольно давно: их завезли из Южной Америки еще в конце XVIII века и пытались выращивать в качестве корма для скота. Но, несмотря на все усилия, кактусы приживались плохо: им не подходил слишком прохладный и влажный климат. В конце концов на опунции просто махнули рукой.

Целых два столетия колючие захватчики буквально жались по углам, пока не дождались своего звездного часа. Сегодня сугробов в Альпах становится все меньше. По данным Meteo Swiss, количество снежных дней в Швейцарии с 1970 года сократилось вдвое. Средняя температура здесь уже на 2,4 градуса выше, чем в 1871–1900 годах.

Почувствовав это, кактусы ринулись в атаку. Местные власти заявляют: "Виды, принадлежащие к роду Opuntia, посягают на природные заповедники и создают угрозу биоразнообразию". Откровенно говоря, звучит это чересчур мягко и плохо описывает ситуацию. В некоторых местах опунции сегодня занимают до 30% всего растительного покрова. Проблема в том, что там, где появляются эти кактусы, больше не растет ничего: настолько плотно они покрывают почву. Швейцарские экологические службы пытались бороться с явлением, организовав программу по выкорчевыванию. Но тут выяснились новые подробности.

Опунции – очень живучие растения. Удивительной для биологов оказалась их морозостойкость: кактусы без особых проблем выдерживают температуры в −15 и даже −20 градусов. А некоторые виды способны восстановиться и после нескольких ночей на 30-градусном морозе. Поэтому редкие швейцарские холода никак не могут повлиять на распространение инвазивной популяции.



Единственное, что могло бы остановить их шествие по горным склонам – это засуха, которая бы длилась более пяти лет. Понятно, что в Швейцарии такого быть не может. А если бы и случилось, то само это явление нанесло бы намного больше ущерба, чем опунции.

Но и это еще не все. Дело в том, что такой кактус способен полностью восстановиться, если на него наступить, срезать, и даже вырвать с корнем. Год назад экоактивисты выкорчевали несколько склонов и складировали опунции во влажном тенистом месте – проще говоря, свалили в огромную кучу в лесу. Поскольку сжечь влажные стебли и листья кактусов нельзя, экологи полагали, что в сырости и без солнечного света растения просто перегниют, образовав компост.

Но через год выяснилось, что ничего подобного не произошло: куча кактусов просто проросла на новом месте. А когда биологи отправились изучать выкорчеванные участки, оказалось, что они по-прежнему заселены свежими колониями опунций.

Что делать с нашествием кактусов, местные власти не очень понимают. Пока они ограничились тем, что рекомендовали садоводам не высаживать их на своих участках. Туристов же попросили не рвать опунции: выброшенные, они прорастают на новом месте. Откровенно говоря, такими методами их распространение нельзя не только предотвратить, но даже ограничить.

Самое обидное, что даже использовать кактусы для чего-нибудь полезного довольно сложно. Их плоды и побеги использовали в пищу еще ацтеки, испанцы их маринуют, а на Мальте из них делают ликер, но это почти все. Еще на опунциях выращивают насекомых, из которых потом производят красный краситель кармин. Но Швейцария пока не готова так кардинально менять свое сельское хозяйство. В общем остается только наблюдать за развитием ситуации. Скорее всего, все обойдется.

Хотя...