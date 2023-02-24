Утонем в отходах? Опасно ли для планеты Большое мусорное пятно

Большое тихоокеанское мусорное пятно – это обширный водный регион между Азией и Северной Америкой, в котором скапливаются пластиковые отходы. Явление это, несомненно, очень серьезное, однако представление о нем часто не соответствует действительности. Ситуацию разъясняет научный обозреватель Николай Гринько.



Среди экологических страшилок последних десятилетий, наряду с озоновой дырой, углеродным загрязнением и глобальным потеплением, существует еще одна – Большое тихоокеанское мусорное пятно. В нашем представлении, сформированном сотнями публикаций в СМИ, оно выглядит как гигантская плавучая свалка, растянувшаяся от горизонта до горизонта. Мусорный континент из пластиковых бутылок и пакетов занимает площадь в 1,6 миллиона квадратных километров, что в два раза больше Техаса и в три – Франции.

Экологи бьют тревогу: человечество стремительно наполняет мировой океан неразлагающимся мусором. А потому каждый из нас обязан сделать все возможное, чтобы предотвратить загрязнение. Удивительно, но абсолютно вся эта информация – одновременно и правда, и ложь.

Начнем с того, что гигантский мусорный остров, превышающий размерами многие страны, был бы отлично виден из космоса. Спутниковые фотографии, видеозаписи и даже прямые трансляции с орбитальных аппаратов сегодня доступны для изучения всем желающим. Но никаких плавучих свалок на них нет.

Дело в том, что абсолютно все снимки, иллюстрирующие статьи о Большом мусорном пятне, – это фейк. Это явление невозможно сфотографировать, потому что его не видно. Мало того, не заметны и другие мусорные "континенты". А таких образований в мировом океане целых пять, Тихоокеанское – самое большое.

На самом деле все устрашающие фото сделаны в других местах, в прибрежной зоне. А мусорное пятно по большей части состоит из микропластика – частиц размером до 5 миллиметров, погруженных в толщу поверхностных вод. Крупные фрагменты там, конечно, тоже встречаются, но они вовсе не покрывают океан сплошным ковром.



Но если объект не виден, как же исследователям удалось установить его площадь? Это было сделано с помощью измерений концентрации отходов. Те области Тихого океана, в которых количество микропластика составляет более 1 килограмма на квадратный километр, как раз и занимают площадь 1,6 миллиона квадратных километров. Да, там есть и в сотни раз более загрязненные районы. Но основной показатель именно таков – 1 килограмм на квадратный километр.

Теперь о крупных фрагментах, которые пока не распались на микрочастицы. Вопреки устоявшемуся мнению, большая часть этого мусора – это вовсе не пакеты из супермаркета и пластиковые бутылки, а… рыболовные сети. Ответственность за 60% всего крупного океанского мусора лежит на морской добывающей промышленности. Основу мусорных пятен составляют многокилометровые тралы и неводы, сплетенные из полимерных материалов, а также комья спутанной лески.

Если же говорить об источниках всего этого загрязнения, то около 90% пластика выносится в мировой океан всего через 10 рек: Янцзы, Инд, Хуанхэ, Амур, Меконг, Ганг, Чжуцзян и Хайхэ, Нигер и Нил. Главные загрязнители Тихого океана – шесть азиатских стран: Китай, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Шри-Ланка и Таиланд.

Сдавая использованный пластик на переработку, мы решаем местные экопроблемы, но к Тихому океану они имеют лишь косвенное отношение. Пока коллективная Азия не предпримет хоть какие-нибудь действия, мусорные пятна будут только расти.

И напоследок о том, что "экологи бьют тревогу". Нет, разумеется, все это так, но среди них есть и те, кто осторожно говорит о… пользе "мусорного континента".



Дело в том, что район Тихого океана, в котором скапливается мусор, всегда был не слишком богат жизнью. Морские обитатели активнее всего процветают у берегов и на дне, а здесь на много миль вширь и вглубь – только вода. Теперь же самые разные виды дрейфуют сюда вместе с отходами, этот процесс биологи называют "рафтингом".

На обрывках сетей и клочках полиэтилена образовались целые сообщества, состоящие из пелагических видов (живущих на плавающих предметах и морских животных) и прибрежных, не способных долго существовать в открытом океане. Актинии, бокоплавы, мшанки, крабы, моллюски – все они расширяют ареалы обитания именно благодаря мусору. Хотя биологи пока не могут сделать выводы, к чему это в конце концов приведет.

Мы, конечно, не утверждаем, что Большое мусорное пятно не представляет собой угрозы для экологии. Но и кричать: "Тихий океан погибает под тоннами мусора!" – на наш взгляд, несколько преждевременно.

Хотя…

