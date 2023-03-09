Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов (ВОИР) назвало самые интересные изобретения с начала 2023 года в России, сообщает RT.

Одним из выдающихся стало изобретение, которое связано с производством животного белка из растительных отходов. Для его создания может служить фуражное зерно, отходы растениеводства, а также древесные опилки.

В ВОИР пояснили, что эта технология может быть перспективна в России. Она позволит создать собственное производство пищевых продуктов, кроме того, кормов для животных и рыб.

В пресс-службе общества изобретателей также отметили создание биоразлагаемого сорбента для сельского хозяйства "Твердая вода". Этот сорбент позволит повысить урожайность сельскохозяйственной продукции, так как 1 грамм вещества удерживает порядка 500 миллилитров воды. Вещество может быть полезно на территориях с засушливым климатом.

Сорбент может работать до 10 лет, после истечения срока годности он разлагается и не наносит вреда почве. Кроме того, вещество можно применять для производства гигиенических средств и памперсов.

"Производимые сегодня сорбенты широкого потребительского применения не являются биоразлагаемыми, что создает дополнительную экологическую нагрузку", – отметили в сообщении.

Следующее изобретение, которое отметило ВОИР, – "триботехнические составы". Они нужны для снижения износа и восстановления поверхности трения в машинах и механизмах авто- и железнодорожного транспорта. Отработки двигателя с триботехническим составом хватает на 50 тысяч километров пробега, эффект заметен уже через 500 километров пробега.

Ранее в пресс-службе Роспатента рассказали, что в первом полугодии 2022 года россияне чаще всего патентовали изобретения в области металлургии, строительства зданий и сооружений, а также медицинских технологий, связанных с хирургией.

В ведомстве отметили, что по итогам первых шести месяцев 2022 года получили от россиян 8 846 заявок на патентование изобретений.

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