День российской науки: 6 самых интересных изобретений 2022 года

8 февраля отмечается День российской науки. Отечественные ученые не раз заставляли говорить о себе весь мир. Вспоминаем одни из самых важных открытий в российской науке за 2022 год.



Два "пшика" от коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В апреле 2022 года Минздрав России сообщил, что зарегистрировал назальную вакцину от коронавируса "Спутник V". Она стала первым в мире препаратом от COVID-19, который выпускается в таком формате.

Как и обычный вариант "Спутник V", назальная версия состоит из двух компонентов. Вводят их в нос при помощи насадки-распылителя с интервалом в три недели. Воспользоваться назальной версией в пунктах вакцинации могут пациенты старше 18 лет.



Робот-хирург

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Устройство для операций в брюшной полости создали ученые из Института конструкторско-технологической информатики РАН. За счет новых материалов и улучшения конструктивных особенностей робота-хирурга он намного дешевле и функциональнее зарубежных аналогов.

Отечественное изобретение повысит качество лечения, снизит число рецидивов и сократит период реабилитации. Также с его помощью можно уменьшить стоимость таких процедур.

По оценкам ученых, новый робот способен ежегодно выполнять 3,5 миллиона операций в областной абдоминальной хирургии. За пять-шесть лет создатели собираются внедрить в медицину около двух тысяч экземпляров.



Инсулин в таблетках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Лекарство от диабета в инновационной форме запатентовали исследователи Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Это первый в России препарат подобного плана.

Ученые всего мира много раз пытались сделать нечто подобное, но добиться результата не смогли. Дело в том, что инсулин, попадая в организм, не должен раствориться в желудочном соке. Поэтому единственной доступной формой препарата оставались уколы. Из-за этого пациентам с сахарным диабетом приходится везде носить с собой шприц или помпу.

Российские ученые создали капсулу для таблетки из природного биополимера. Таким образом, лекарство прилипает к слизистым тканям и постепенно высвобождает действующее вещество. В планах ученых – клинические испытания препарата.



Полезный сорбент из борщевика

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ученые Губкинского университета нашли способ получать сорбент из борщевика Сосновского. С его помощью можно ликвидировать разливы нефтепродуктов в водоемах.

Для создания сорбента специалисты собрали, высушили и измельчили сорняк, после чего получившиеся опилки дополнительно обработали. Субстанция может как губка впитывать нефтепродукты и при этом оставаться на плаву. Ее легко убрать с поверхности воды, поэтому не придется тратить дополнительные ресурсы на очистку водоема от сорбента. Еще один плюс разработки – она позволит снизить распространение ядовитого борщевика в России.



Вакцина от аллергии на кошек

Специалисты Сеченовского университета совместно с венскими коллегами разработали прививку против аллергии на кошек. Препарат уже прошел доклинические исследования, клинические тесты запланированы на 2023 и 2024 годы.

Ученые отметили, что работа была долгой, но это того стоило. Лекарство является эффективным и безопасным против всех кошачьих аллергенов и не имеет аналогов в мире.

Ранее в пресс-службе университета пояснили РИА Новости, что аллергии на кошек подвержены как минимум 30% взрослого населения планеты. Кроме того, этот вид аллергии не только снижает качество жизни, но и может напрямую ей угрожать.



Нейросеть, читающая мысли

Фото: портал мэра и правительства МосквыЮлия Иванко

Нейрофизиологи из НИУ ВШЭ разработали систему, способную "считывать" мысли человека. Происходит этот процесс при помощи нескольких электродов, имплантированных в мозг. Система считывает его активность и трансформирует информацию в устную или письменную речь.

Устройство получилось простым и компактным, благодаря чему его можно устанавливать под местной анестезией. Предшествующие подобные разработки требовали сложных хирургических процедур, подчеркнули ученые. Изобретение российских разработчиков поможет людям с нарушениями речи.

