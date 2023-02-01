Российские ученые изучат способы замедления биологических часов

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Ученые из первого в России Института биологии старения изучат способы замедления биологических часов, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Институт откроется на базе Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.

Ректор Университета имени Лобачевского, член-корреспондент РАН Елена Загайнова рассказала, что в последние годы на базе вуза активно происходило развитие биомедицинского направления. Оно включает Институт биологии и биомедицины, НИИ нейронаук, Институт клинической медицины.

По словам Загайновой, важным путем развития стало создание Института биологии старения.

За последние несколько лет ученые из Университета имени Лобачевского опубликовали больше 70 международных научных работ по теме старения, а также успешно реализовали крупные гранты на научную работу, рассказал руководитель Института биологии старения ННГУ, российский ученый-биолог и член-корреспондент РАН Алексей Москалев.

"С возрастом приходят десятки заболеваний, которые снижают качество жизни и повышают риск смерти", – сказал Москалев.

По его словам, старение является большой и сложной биомедицинской загадкой.

Москалев рассказал, что в институте разработают и внедрят новые методы измерения биологического возраста, определение "часов старения" для отдельных жизненно важных систем организма, которые помогут излечению самых разных болезней.

Кроме того, ученый заявил, что будут внедрены новые методы оценки возрастных изменений психофизиологических показателей, а также функционирования сердечно-сосудистой системы.

Специалисты займутся изучением свойства веществ, которые увеличат продолжительность жизни как человека, так и животных. В этом институте собраны методы, оборудование и квалифицированные кадры для решения фундаментальных и прикладных задач по долголетию.

Ранее сообщалось, что специалисты Института медицинских открытий Сэнфорда Бернхэма Пребиса в США исследовали механизм дегенерации желтого пятна сетчатки глаза, которая является основной причиной потери зрения с возрастом.

По итогам исследований ученые заметили, что при высоком давлении витронектин может деформироваться, что улучшает его взаимодействие с ионами кальция и в то же время приводит к образованию кальцинированных бляшек. Именно накопление последних и происходит при дегенерации желтого пятна.

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