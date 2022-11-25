Врач объяснила, почему после 40 лет необходимо сменить образ жизни

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Привычки, которые появились во времена "бурной молодости", с годами необходимо менять, рассказала врач-терапевт Мария Черняева.

Она пояснила, что с возрастом начинает меняться реакция организма на алкоголь, а также жирные и сладкие продукты.

По словам специалиста, кому-то следует задуматься о рационе и образе жизни уже в 25–30 лет, но организм среднестатистического человека начинает нуждаться в более бережном отношении после 40 лет, когда замедляются метаболические процессы, начинается перестройка тканей и хуже выделяется инсулин.

Если после 40 лет продолжать злоупотребление алкоголем и вредной пищей, отметила Черняева, то негативных последствий будет не избежать. Например, объяснила она, с возрастом воздействие спиртного на организм начинает проявляться в виде отечности и головной боли. Также некоторые пациенты начинают набирать вес.

"Хуже начинают усваиваться продукты, то есть мы уже не можем съесть большую порцию жирной пищи, <...> потому что у нас появляются от этого неприятные симптомы, связанные с работой желудочно-кишечного тракта", – сказала терапевт в интервью радио Sputnik.

Ранее дерматолог Анна Березина предупредила, что продукты с высоким содержанием сахара могут провоцировать старение кожи. Она посоветовала добавить в рацион больше полезных жиров. Например, морскую рыбу, оливковое или льняное масло, авокадо.



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