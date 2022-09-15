Диетолог назвал популярные продукты, вызывающие старение

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Продукты с большим содержанием соли, в частности популярные в России соленые огурцы и помидоры, способствуют появлению морщин и преждевременному старению, рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург. Об этом сообщает News.ru.

"Многие любят соленые огурцы и помидоры, но они ни в коем случае не свежие, в отличие от обычных. Они вредны, потому что перегрузка организма солью ускоряет старение и развитие возрастных болезней", – сказал он.

При этом, по словам специалиста, правильный и устойчивый режим питания может значительно отложить старость и связанные с ней негативные последствия для организма.

Ранее Гинзбург назвал продукты из рациона россиян, которые являются наиболее вредными. По его словам, к ним относятся сахар и сахаросодержащие продукты, десерты, выпечка, чипсы, сухарики и другие снеки.

Гинзбург отметил, что подобная продукция провоцирует раннее старение и развитие возрастных болезней.

