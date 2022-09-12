Диетолог назвал наиболее вредные продукты, популярные среди россиян

Фото: depositphotos/draghicich
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты из рациона россиян, которые являются наиболее вредными. Об этом он рассказал в беседе с URA.ru.
"Тут далеко ходить не надо. Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, – это сахар и сахаросодержащие вещи", – заявил специалист.
По словам Гинзбурга, подобная продукция провоцирует раннее старение и развитие возрастных болезней. К вредным он отнес десерты, выпечку, а также чипсы и сухарики.
Диетолог предупредил об опасности сладких молочных продуктов, например творожков и йогуртов. В них также содержится сахар и возможно добавление пальмового масла.
Отдельно Гинзбург указал на необходимость умеренного потребления красного мяса. Достаточно вводить его в рацион 3–4 раза в неделю, а все последующие порции повышают риск рака толстой кишки и сосудистых заболеваний.
Ранее ученые выяснили, что сахарозаменители могут стать причиной инфаркта и инсульта, а также возникновения острых сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты пришли к выводу, что подобная продукция приносит вред человеческому организму.
Москвичам рассказали об идеальном составе сухариков
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: