Диетолог назвал наиболее вредные продукты, популярные среди россиян

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Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты из рациона россиян, которые являются наиболее вредными. Об этом он рассказал в беседе с URA.ru.

"Тут далеко ходить не надо. Если мы алкоголь не рассматриваем, то второй по вредности продукт, который чаще всего употребляют россияне, – это сахар и сахаросодержащие вещи", – заявил специалист.

По словам Гинзбурга, подобная продукция провоцирует раннее старение и развитие возрастных болезней. К вредным он отнес десерты, выпечку, а также чипсы и сухарики.

Диетолог предупредил об опасности сладких молочных продуктов, например творожков и йогуртов. В них также содержится сахар и возможно добавление пальмового масла.

Отдельно Гинзбург указал на необходимость умеренного потребления красного мяса. Достаточно вводить его в рацион 3–4 раза в неделю, а все последующие порции повышают риск рака толстой кишки и сосудистых заболеваний.

Ранее ученые выяснили, что сахарозаменители могут стать причиной инфаркта и инсульта, а также возникновения острых сердечно-сосудистых заболеваний. Специалисты пришли к выводу, что подобная продукция приносит вред человеческому организму.

