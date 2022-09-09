Диетолог перечислила полезные продукты для поджелудочной железы

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Творожное суфле-запеканка и омлет являются наиболее полезными для поджелудочной железы блюдами, заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

"Омлеты и творожные суфле-запеканки. Поджелудочная железа хорошо их воспринимает и усваивает, особенно это касается тех, у кого есть желчнокаменная болезнь. Таким людям яйца в виде яичницы запрещены, но зато их можно в виде омлета, особенно с белковым компонентом", – рассказала она в беседе с Ura.ru.

По словам эксперта, не следует злоупотреблять каким-либо одним продуктом, необходимо соблюдать баланс. Она также напомнила о негативном влиянии на здоровье поджелудочной железы алкоголя, калорийного и несбалансированного питания.

"Она не любит свежие овощи, фрукты, ягоды. Она это плохо воспринимает за исключением банана. Отсюда идет вывод, что нужна термическая обработка. В период обострения заболевания поджелудочной железы ее нужно беречь, она не должна напрягаться", – добавила Дианова.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева посоветовала не употреблять манку, белый рис и каши быстрого приготовления, поскольку эти продукты могут нанести вред поджелудочной железы. Самой вредной специалист назвала манную крупу.

