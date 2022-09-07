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Общество

16:58

Ученые из США исследовали основную причину возрастной потери зрения

обществонаука

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты Института медицинских открытий Сэнфорда Бернхэма Пребиса в США исследовали механизм дегенерации желтого пятна сетчатки глаза, которая является основной причиной потери зрения с возрастом. Результаты их изысканий представлены в статье для журнала Biophysical.

Ученые исследовали поведение белка витронектина в различных условиях, имитирующих таковые в организме человека: его нагревали, смотрели, как он ведет себя при разном давлении. Витронектин – самый распространенный белок в человеческом теле, он также играет важную роль в болезнях, обусловленных старением.

По итогам экспериментов специалисты заметили, что при высоком давлении витронектин может деформироваться, что улучшает его взаимодействие с ионами кальция и в то же время приводит к образованию кальцинированных бляшек. Именно накопление последних и происходит при дегенерации желтого пятна.

Ученые полагают, что это открытие позволит разработать новые методы лечения глазных болезней, в том числе посредством контроля взаимодействия белка и кальция.

Ранее невролог Рустем Гайфутдинов рассказал, на какое заболевание может указывать резкое ухудшение зрения. По его словам, поражение зрительного нерва является первостепенным признаком развития рассеянного склероза.

"Доктор 24": жжение в глазах

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