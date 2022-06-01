Психологи создали оптическую иллюзию, заставляющую зрачок расширяться

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Психологи из Университета Осло в Норвегии создали оптическую иллюзию, которая способна обмануть рефлексы и заставить зрачок расширяться, сообщает "Газета.ру".

Исследователи создали иллюзию "расширяющейся дыры" – темное пятно в центре изображения с расходящимся от него градиентом. У человека, который смотрит на него, создается ощущение движения навстречу темному тоннелю.

Разноцветные вариации иллюзии были продемонстрированы 50 добровольцам, которые должны были рассказать, видят ли они, что дыра расширяется. В это время специалисты отслеживали движение глаз и изменение зрачков у участников эксперимента.

Когда испытуемые смотрели на черно-белое изображение, их зрачки расширялись, когда на цветное – сужались. В случае черно-белых изображений, чем сильнее был озвученный участниками эффект, тем сильнее расширялись зрачки добровольцев. Для цветных изображений это не работало, говорится в материале.

Авторы исследования пришли к выводу, что рефлекс расширения или сужения зрачка не является замкнутым механизмом, невосприимчивым к информации, кроме фактического количества света, который стимулирует фоторецептор.

По мнению психологов, глаз способен настраиваться на воспринимаемый и даже воображаемый свет.

Ранее сообщалось, что ученым из Университета Толедо в США удалось выяснить, как и почему синий свет разрушает сетчатку глаза. По словам специалистов, макулярная дегенерация, то есть поражение сетчатки глаза вследствие сосудистой патологии, возникает из-за старения. Тогда происходит разрушение желтого пятна сетчатки – зоны наибольшей остроты зрения, которая расположена напротив зрачка. А волны света от синих до ультрафиолетового спектра ускоряют процесс старения.

