В соцсетях обсуждают оптическую иллюзию на фотографии двух собак

Фото: beanzmeanzbranston/Reddit
Житель США сфотографировал своих собак и создал оптическую иллюзию. Об этом сообщает The Dodo.
Автор фотографии воспитывает двух собак одинаковой породы. В начале января он сделал снимок питомцев, когда они играли лежа на полу. По его словам, такой кадр он поймал случайно.
Из-за оптической иллюзии кажется, что у двух собак один рот. Этот снимок мужчина выложил на портал Reddit, чем вызвал дискуссию у комментаторов. Пользователи соцсети заявили, что это фотошоп, тест на IQ или герой видеоигры.
"Ключ в том, чтобы увеличить передние зубы на фото. Там видно, что одна челюсть перекрывает другую", – пояснил автор статьи.
Ранее пользователи соцсетей обсуждали "огненный водопад" в долине Йосемити в Калифорнии. Ярко-красный поток света, плавно спускающийся с вершины утеса Эль-Капитан, оказался крайне редкой оптической иллюзией. Увидеть горящие потоки воды можно только зимой в течение нескольких минут.
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