Пользователи Сети обсуждают трюк с руками

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Блогер Тори Парено опубликовала видео с трюком, во время которого создается впечатление, что руки девушки проходят друг сквозь друга, сообщает "Газета.ру".
За несколько дней ролик с оптической иллюзией набрал более полумиллиона лайков. Многие попытались повторить трюк. Кто-то сделал это в светящихся перчатках.
Ранее в Госдуме назвали грехом погоню за лайками в соцсетях. Такое мнение высказал зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
Депутат поддержал решение Instagram скрывать от пользователей число лайков.