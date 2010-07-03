Пользователи Сети обсуждают трюк с руками

Фото: соцсети

Блогер Тори Парено опубликовала видео с трюком, во время которого создается впечатление, что руки девушки проходят друг сквозь друга, сообщает "Газета.ру".

За несколько дней ролик с оптической иллюзией набрал более полумиллиона лайков. Многие попытались повторить трюк. Кто-то сделал это в светящихся перчатках.

here’s something trippy for your night lol pic.twitter.com/lkcX25mgri — LG Tori Pareno (@ToriPareno) November 21, 2019



Ранее в Госдуме назвали грехом погоню за лайками в соцсетях. Такое мнение высказал зампредседателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

Депутат поддержал решение Instagram скрывать от пользователей число лайков.