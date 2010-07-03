Врач-психиатр рассказала, как избавить своего ребенка от "смартфонной зависимости"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Врач-психиатр, психотерапевт Елена Малахова в интервью Москве 24 оценила слова депутата Виталия Милонова о том, что зависимость от смартфона можно приравнять к психическому расстройству. Медик поддерживает точку зрения политика, поскольку сейчас тенденция везде ходить со смартфоном в руках все больше распространяется.

"Как разновидность зависимости это можно рассматривать не только у подростков, но и у взрослых тоже, потому что, если мы даже просто посмотрим на людей в метро и на улице, мы увидим, что люди просто идут, уткнувшись в свой телефон. Конечно, такого явления раньше не было", – считает психотерапевт.

Малахова отметила, что основным критерием любой зависимости является обкрадывание других социальных сфер. И вне зависимости от того, что является предметом зависимости, с течением времени это состояние усугубляется.

"Все внимание поглощается в сферу доминирующую, которая выделяется психикой в качестве зависимости. И, конечно, это основной критерий. Если это есть и мы можем это наблюдать, то это уже можно назвать зависимостью", – говорит эксперт.

Также специалист подчеркнула, что одним из критериев психического расстройства в данном случае можно назвать деформацию личности человека. По ее мнению, родителям нужно изначально строить с детьми гармоничные отношения.

"В семье закладывается почва, в которой создаются специальные условия, при которых человек выбирает виртуальное общение, то есть свой смартфон, а не общение с живыми людьми. За это ответственность несут родители", – сказала врач.



Елена Малахова врач-психиатр, психотерапевт Самое главное, что должны делать родители в качестве профилактики для своего ребенка, чтобы у него не было зависимости, – это своим примером показывать ему гармоничные модели поведения. Нужно строить с ним такие отношения, чтобы у него была более интересная живая жизнь, нежели виртуальное общение.

Врач напомнила, что формирование зависимости от смартфона у подростка происходит с раннего детства по двум причинам. Первая – вседозволенность родителей, когда они идут навстречу всем желаниям ребенка, тем самым ребенок фактически "морально разлагается", потому что ограничения должны быть: ему следует понимать, что можно, а что нельзя.

"Вторая причина – когда родители просто не хотят заниматься ребенком, и сначала они ему дают планшет для того, чтобы он их не трогал, а потом постепенно он уже сам выбирает себе телефон", – заключила психотерапевт.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил внести зависимость от смартфона в список психических расстройств, а также помогать родителям подростков, у которых диагностировали такую зависимость.

По словам парламентария, зависимость от смартфона является патологией, которая "ничуть не лучше многих других". В отдельных случаях, чаще всего связанных с подростками, требуется профессиональная помощь со стороны, поскольку самостоятельно справиться с зависимостью очень трудно.

"Люди сами не понимают, что они все время в смартфоне, и им кажется, что это иллюзия нахождения в информационном поле, а на самом деле это не так. Это так же, как употребление водки или наркотиков: дает иллюзию, что ты в творческом прорыве, а на самом деле – нет", – заключил депутат.

Ранее специалисты столичного научно-практического центра наркологии посчитали, что россияне находятся под угрозой зависимости от смартфонов и социальных сетей.

"Вечер": о влиянии гаджетов

С точки зрения официальной медицины такие зависимости пока не считаются заболеваниями. При этом такие привычки могут привести к самым печальным последствиям и разрушить жизнь и здоровье человека. По данным последних исследований, почти четверть пользователей смартфонов во всем мире уделяют гаджетам больше семи часов в сутки.

Психолог Александр Кичаев рассказал о том, как определить зависимость от смартфона. По его словам, для этого необходимо провести мониторинг. Это можно сделать самостоятельно, записывая и анализируя количество минут/часов, проведенных с включенным гаджетом. "Если смартфон занял более 50% времени дня, стоит задуматься о зависимости", – объяснил он.