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Москва 24

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Общество

13 ноября, 19:35

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Психолог объяснила, почему подросток отдал 2,5 млн рублей на "раскрутку" в Telegram

Цена успеха: почему подростки одержимы славой в интернете
общество эксклюзив

В столице подросток отдал 2,5 миллиона рублей человеку, который пообещал "раскрутить" его Telegram-канал. Однако вместо подписчиков и популярности в мессенджере получил славу в СМИ. Родители мальчика до последнего ничего не знали, а когда обнаружили пропажу денег, обратились к правоохранителям. Разбираемся, почему подростки готовы на все ради лайков и подписок, а также как уберечься от мошенников, наживающихся на тщеславии.

Реклама – двигатель аферы

Фото: depositphotos/deagreez1

В столичную полицию обратилась москвичка, которая пожаловалась, что из сейфа семьи пропали накопления – 2 миллиона 515 тысяч рублей. По словам женщины, деньги взял ее 12-летний сын и передал мошеннику. Подросток познакомился в интернете с неким Павлом.

Он якобы предложил юноше создать и "раскрутить" Telegram-канал, чтобы начать самостоятельный заработок. Однако для запуска и рекламы новый знакомый потребовал деньги, которые мальчик на протяжении трех месяцев передавал ему по частям.

Несовершеннолетний с сентября стал периодически передавать различные суммы, беря их из семейного сейфа. Денежные средства в различные дни он передавал лично либо вносил на банковскую карту.
пресс-служба столичного главка полиции

Мама мальчика обратилась в полицию 12 ноября. Сейчас оперативники проводят проверку по заявлению и пытаются установить личность подозреваемого.

Генеральный директор агентства "Социальные сети" Денис Терехов пояснил Москве 24, что ситуация, когда представитель агентства по продвижению в интернете, чаще всего какого-то совсем небольшого, сам выходит на потенциального клиента, возможна. Это так называемые холодные продажи. Чтобы не стать жертвой аферистов, лучше перестраховаться и на такие предложения просто не реагировать, советует эксперт.

История москвича, к сожалению, не отличается от ситуаций, когда подходит гадалка и обещает золотые горы, выманивая деньги.
Денис Терехов
генеральный директор агентства "Социальные сети"

Терехов добавил, что в ситуации со столичным подростком следует также разобраться, как ребенок получил доступ к сейфу.

"Типичное мошенничество, которое, к сожалению, стало возможно еще и потому, что родители каким-то образом дали ребенку доступ к деньгам", – подчеркнул специалист.

Сети для поколения Z

Фото: depositphotos/GaudiLab

В картине мира современных подростков успех, слава, личный бренд – понятия такие же обыденные, как школа, домашнее задание и телефон, полагают психологи. Повальное увлечение интернетом и социальными сетями, в частности, приходится на второй–пятый классы школы. Уже в этом возрасте у большинства детей появляется желание оказаться на виду, быть богатым, знаменитым – и все это воплощает в себе образ блогера.

"Блогером хочет стать каждый второй, если не каждый первый, – отметила детский и подростковый психолог Елена Лосева в разговоре с Москвой 24, – словосочетания "личный бренд", "слава" являются сильными маяками, перед которыми очень восприимчивая, мобильная психика, а она в этом возрасте такая, не может устоять".

Новые поколения с малолетства смотрят на блогеров, хотят им подражать и впитывают все, что говорят их кумиры, рассказывает эксперт.

Надо отметить, что тренд на этот "успешный успех" льется вообще отовсюду, не только на детей, но и на взрослых. Мы все живем в мире, где установка на успех характерна в принципе для всего нашего общества, независимо от возраста. Это общемировая установка.
Елена Лосева
детский и подростковый психолог

А узнаваемость, количество подписчиков, деньги – это доказательства успеха, поясняет эксперт. Психолог напоминает: "Если общество не воспринимает тебя как успешного человека, начинается давление: тебе не может быть хорошо без атрибутов успеха, – и этому давлению трудно противостоять даже взрослому, а о чем можно говорить в случае с детьми?"

Мошенники зачастую владеют приемами эффективной коммуникации и могут ввести в заблуждение даже неглупого взрослого человека: три–пять хитрых терминов, выстроенный диалог, опорные слова, которые попадают в потребность целевой аудитории, рассказывает Лосева.

В 12 лет хочется быть популярным у сверстников, авторитетом. При этом первоисточник авторитетов – YouTube, а главный стимул – быть похожим на того, кто задает тренды. Если популярный блогер где-то упомянул про строительство личного бренда, все, пиши пропало, пойдет повальное увлечение, потому что подражание для подростков очень важно.
Елена Лосева
детский и подростковый психолог

Детям, которые хотят развиваться как блогеры, нужно вложить в голову мысль, что ни в коем случае нельзя вступать в финансовые отношения в соцсетях, давать деньги кому бы то ни было без родительского контроля, подчеркивает Лосева. Родителям будет нелишним в принципе разговаривать с подростками о деньгах: какими бывают договоры и как оплачивать услуги, что такое документы и зачем они нужны. При этом разъяснения должны быть постепенными и планомерными.

Блог не порок?

Фото: depositphotos/golubovy

Генеральный директор агентства "Социальные сети" Денис Терехов не видит ничего плохого в продвижении блога или канала за деньги, если за это платит совершеннолетний человек, а услуги оказываются по договору. Продвижение в интернете имеет свои измеримые критерии, которые прописываются в документе, также на бумаге фиксируются показатели эффективности и сроки, рассказывает он.

В таком случае заказчик знает, за что отдает деньги, и если исполнитель не выполняет обязательств, есть физические доказательства, которые можно предъявить в суде. Человек может не разбираться в конкретных методах, но имеет право отслеживать работу нанятой стороны, поясняет эксперт.

2,5 миллиона – это не самый большой бюджет для продвижения. Однако даже в компаниях, где такие суммы топ-менеджеры тратят на завтрак, десять раз проверят, на что и куда пойдут деньги, стоит ли их тратить или нет. А здесь совершенно немыслимая ситуация: так легко их отдали обычные люди.
Денис Терехов
генеральный директор агентства "Социальные сети"

По мнению Терехова, корпорации вкладывают в развитие социальных сетей гораздо больше, однако для работающего бизнеса это оправданно: им есть что продавать. Подростки же надеются на каких-то мифических подписчиков, желая получить быструю славу и думая, что накрученная цифра автоматически принесет рекламодателей, говорит эксперт.

Развить аккаунт в социальной сети, блог или канал можно меньшими вложениями, особенно если мы говорим о начале блогерского пути, подчеркивает Терехов. Генеральный директор агентства "Социальные сети" поделился с Москвой 24 рядом стратегий для достижения подобных целей.

Во-первых, предложения "накрутить лайки" и подписчиков с незнакомых аккаунтов лучше игнорировать. Во-вторых, поискать аккаунты с близким количеством подписчиков и договориться о взаимной рекламе бесплатно. Можно собрать нескольких начинающих блогеров и подумать о совместной активности и упоминаниях – тогда охват будет больше. Для взаимного пиара выбирайте блогеров интересной вам тематики, близких по духу, с вовлеченными подписчиками.

В-третьих, стоит понимать, что "мертвые души", или так называемые боты, и "живые" подписчики – это разные вещи. Проверить, "есть ли жизнь в подписчиках", могут специальные программы, чем и пользуется потенциальный рекламодатель, когда хочет заказать у блогера пост. У аккаунта с миллионом неактивных подписчиков меньше шансов заработать на рекламе, чем у трехсоттысячника с "живой" аудиторией.

И наконец, если есть желание поручить продвижение аккаунта в соцсетях специалистам, нужно почитать отзывы о компании, убедиться в прозрачности договора и порядке цен. В документе должны быть указаны конкретные услуги и сроки их исполнения, заключил Терехов.

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