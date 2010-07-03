Подросток в Москве потратил 2,5 млн рублей на "раскрутку" Telegram

10:20
Фото: depositphotos/LUNNO
В Москве 12-летний подросток отдал 2,5 миллиона рублей, которые накопили родители, на раскрутку своего Telegram-канала. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники правоохранительных органов.
В полицию с заявлением о пропаже денег обратилась женщина. По ее словам, из сейфа пропали все накопления. Оказалось, что деньги взял ее сын.
"В августе этого года познакомился в Telegram с молодым человеком по имени Павел, который предложил создать свой канал и самостоятельно зарабатывать деньги. Для запуска и рекламы были необходимы деньги, мальчик на протяжении трех месяцев передавал различные суммы новому знакомому", – рассказали Агентству "Москва" в полиции.
Оперативники проводят проверку. Устанавливается личность подозреваемого.
Мессенджер Telegram блокируют в России с апреля 2018 года из-за того, что сервис отказался передать в ФСБ ключи шифрования системы. Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров в сентябре 2019 года заявил, что в течение года ведомство представит новую систему противодействия запрещенному контенту.
Специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что в России не запрещено пользоваться Telegram. Такое заявление он сделал на Международном форуме "Открытые инновации" в Сколкове. При этом он отметил, что блокировка IP-адресов, используемых мессенджером, позитивно сказалась на развитии технологической отрасли в стране. Необходимость получения доступа к заблокированному сервису стала стимулом для развития технологий в этой сфере.
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