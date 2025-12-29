Форма поиска по сайту

29 декабря, 08:23

Общество

В России могут ограничить работу батутных аттракционов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владмир Новиков

В России могут быть введены законодательные ограничения работы коммерческих батутных центров. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на протокол заседания общественного совета при Роспотребнадзоре.

В документе сказано, что из-за агрессивной экспансии рынка развлечений растет число детских травм. Если проанализировать общедоступные медицинские данные, можно увидеть, что число обращений к медикам выросло с открытием батутных центров.

Также обращается внимание, что медицинское сообщество считает, что батуты особенно опасны, поэтому стоит прекратить их использование в рекреационных целях. Педиатры заявляют, что даже сетки и маты не спасают детей от травм, а безопасного способа использования батутов не существует. 55% травм в таких парках – вывихи и переломы.

В протоколе добавили, что сейчас деятельность батутных парков регулируется системой технических регламентов и нацстандартов (ГОСТ). При этом не регулируется сам процесс, ни один документ не может устранить основной фактор риска – непредсказуемость действий неподготовленного человека.

Ранее семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с надувного батута в городском парке "Полысаево" в Кузбассе. По данным регионального Следственного комитета, ребенок, не заметив дыру, оперся спиной на стенку батута и упал с трехметровой высоты. В результате он получил травмы, его госпитализировали.

Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СМИ, у мальчика после падения с батута выявили компрессионный перелом четырех позвонков.

