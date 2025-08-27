В Уфе батут с детьми оторвало от земли и унесло ветром

Видео: телеграм-канал Shot

В Уфе из-за сильного ветра перевернулся батут с детьми. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Башкирии.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Летчиков. В результате пострадали двое детей.

"После осмотра медиками 6-летний ребенок был госпитализирован в ГКБ № 17, второй ребенок после осмотра отпущен домой", – рассказали в МЧС.

В свою очередь, глава администрации Ленинского района города Олег Котов заявил, что батут на детской площадке во дворе жилого дома работал несанкционированно.

СК РФ по Башкирии завело уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статья 238 УК РФ). На месте ЧП работают руководитель и следователи следственного отдела СК, проводится осмотр места происшествия. По факту случившегося будет назначен комплекс судебных экспертиз. Также к проверке приступила региональная прокуратура.

Ранее семилетний мальчик сломал позвоночник при падении с надувного батута в городском парке "Полысаево" в Кузбассе. По данным регионального Следственного комитета, ребенок, не заметив дыру, оперся спиной на стенку батута и упал с трехметровой высоты. В результате он получил травмы, его госпитализировали.

Следователи возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По данным СМИ, у мальчика после падения с батута выявили компрессионный перелом четырех позвонков.

