Бабушка упавшей с карусели в Орехово-Зуеве девочки сообщила, что внучка повредила руку

Фото: телеграм-канал "Говорит Москва"

Одна из девочек, которая получила травмы на аттракционе в парке Орехово-Зуева, сейчас находится дома, но под наблюдением врачей. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова бабушки пострадавшей.

Она рассказала, что семья отказалась от госпитализации, при этом отметила, что лечь в больницу, скорее всего, придется. Утром девочку посетит врач, и они решат этот вопрос.

По словам бабушки потерпевшей, медик в больнице в Люберцах, куда девочку с подругой доставили после получения травм, сообщила, что у внучки сотрясение. Школьница рассказала, что у нее побаливает голова. Кроме того, у нее выявили сильный ушиб руки. Бабушка поделилась, что девочке наложили поддерживающую лангету, однако перелома у нее не выявили.

Пострадавшая была вместе с подругой на дне рождения. Дети отправились кататься на аттракционе. Бабушка сообщила, что видела ролик с места происшествия. В момент, когда кабина вылетела с рельс, к детям побежали мужчина и молодой человек. Они оперативно вызвали скорую помощь.

"У нее еще на лбу шишка, переживала я, что вдруг там что-нибудь. Но вроде КТ ничего не показало. Очень переживала, мне самой плохо было, пока они не приехали. Бог помог, хоть пристегнутая (была. – Прим. ред.), а то было бы больше травм, наверное", – заключила собеседница издания.

О том, что двое детей получили травмы в парке развлечений в подмосковном Орехово-Зуево, стало известно 6 июля. Вагон аттракциона "Веселая волна" оторвался при крутом повороте. Позже девочек отпустили из больницы домой.