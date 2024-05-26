Часть конструкции аттракциона упала на ребенка в ТЦ на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Элемент конструкции аттракциона рухнул на ребенка в игровой зоне в торговом центре на шоссе Энтузиастов в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мальчика доставили в медицинское учреждение.

Лефортовская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Ранее годовалый мальчик скончался в Кемеровской области, предположительно, задев провод зарядки от телефона, включенного в розетку. Ребенок находился в квартире дома в Заводском районе с родителями. По факту произошедшего СК возбудил дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

До этого после удара тока погиб 15-летний подросток из Екатеринбурга. Предполагалось, что мальчика ударило током в момент, когда он залез за мячом на трансформаторную подстанцию. Один из подростков, находившийся в момент инцидента в том же месте, пострадал.

