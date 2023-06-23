Школьник из Омска погиб от разряда тока во время ремонта компьютера

Фото: СУ СК РФ по Омской области

16-летний школьник из Омска погиб от разряда тока во время ремонта домашнего компьютера, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.

Происшествие случилось на улице Батумской. Мать подростка услышала шум, после чего зашла в комнату к сыну и обнаружила его мертвым.

"По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током", – говорится в сообщении.

Между тем стало известно, что подросток ранее отдавал компьютер в ремонт, а также самостоятельно менял в ПК различные детали. Мальчик хотел снова настроить аппарат, вскрыл системный блок и получил удар током, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Подоспевшая скорая помощь не смогла ничего сделать. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".​

Ранее сообщалось, что 19-летний гражданин РФ умер в Паттайе от удара током во время баскетбольной тренировки. Молодой человек после отработки упражнения прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки. В результате его ударило электрическим током от столба, под которым оголился провод.