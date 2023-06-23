14:48Происшествия
Школьник из Омска погиб от разряда тока во время ремонта компьютера
Фото: СУ СК РФ по Омской области
16-летний школьник из Омска погиб от разряда тока во время ремонта домашнего компьютера, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по региону.
Происшествие случилось на улице Батумской. Мать подростка услышала шум, после чего зашла в комнату к сыну и обнаружила его мертвым.
"По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током", – говорится в сообщении.
Между тем стало известно, что подросток ранее отдавал компьютер в ремонт, а также самостоятельно менял в ПК различные детали. Мальчик хотел снова настроить аппарат, вскрыл системный блок и получил удар током, пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.
Подоспевшая скорая помощь не смогла ничего сделать. Было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее сообщалось, что 19-летний гражданин РФ умер в Паттайе от удара током во время баскетбольной тренировки. Молодой человек после отработки упражнения прислонился к металлическому фонарному столбу на краю площадки. В результате его ударило электрическим током от столба, под которым оголился провод.
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