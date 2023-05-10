Четыре человека погибли в результате стрельбы возле синагоги в Тунисе

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Четыре человека погибли, еще девять получили различные ранения в результате стрельбы возле синагоги в Тунисе. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Инцидент произошел на острове Джерба. В ведомстве сообщили, что военнослужащий ВМФ нацгвардии убил коллегу при помощи его личного оружия. После этого, забрав боеприпасы, он направился к местной синагоге Эль-Гриба, где начал стрелять по сотрудникам службы безопасности.

По данным МВД, в результате стрельбы шестеро сотрудников получили различные ранения, один из них вскоре скончался. Помимо этого, погибли двое посетителей синагоги, еще четверо пострадали.

Всех пострадавших госпитализировали. Здание синагоги находится под оцеплением. Все, кто был внутри храма или возле него, находятся под охраной.

"Продолжается расследование, направленное на выяснение причин этого вероломного и трусливого нападения", – заключили в МВД Туниса.

Ранее сообщалось, что восемь человек были убиты в результате стрельбы в торговом центре в Техасе, еще семеро пострадали.

До этого неизвестный открыл стрельбу в одном из ресторанов в американском штате Миссисипи во время мексиканского национального праздника Синко де Майо. По данным СМИ, стрелок прошел мимо охраны в заведение, где в это время находились около 200 человек.

В результате случившегося один человек погиб, еще шестеро получили различные ранения.

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